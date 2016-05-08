У Миколаєві у справі щодо пограбування "ювелірки" на суму понад 1 мільйон гривень затримали поліцейських

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, оперуповноважені Управління кримінальної поліції спільно з працівниками служби внутрішньої безпеки провели комплекс заходів зі встановлення осіб грабіжників ювелірного салону в центрі Миколаєва в березні цього року і сьогодні вночі затримали трьох підозрюваних, двоє з яких, 1991 і 1985 р. н., виявилися діючими співробітниками поліції охорони.

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"Правоохоронцями було встановлено, що спільники домовилися про реалізацію награбованого на території сусіднього регіону. Злочинці ретельно підготувалися, взявши з собою понад 200 найменувань ювелірних виробів, ваги і зброю, але поліцейські затримали нападників при спробі виїхати рейсовим автобусом з території автовокзалу", - повідомили в поліції.

Отримавши дозвіл суду, поліцейські провели обшуки за місцями проживання затриманих, в ході яких виявили зброю, яка, за попередніми даними, було використано під час вчинення розбійного нападу. Вилучене направлено на експертизу.

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Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

"Правоохоронцями встановлені місця реалізації частини викрадених золотих виробів, а декілька ювелірних прикрас злочинці залишили для себе особисто, не забувши при цьому і своїх рідних, подарувавши їм цінні подарунки", - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року троє злочинців у масках увірвалися до приміщення ювелірного магазину і, погрожуючи охоронцеві та продавцю зброєю, заволоділи коштовностями, спричинивши збитки закладу на загальну суму більш ніж 1 млн. грн.