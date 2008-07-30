У Рівному під носом у міліції «почистили» два банкомати

Майже 500 тисяч гривень викрали зловмисники з двох банкоматів, розташованих поблизу міського відділу міліції у Рівному.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України в області, гроші було викрадено шляхом злому задньої стінки банкоматів, яка виходила з тильної сторони у двір підприємства ВАТ «Рівне-стиль» (саме працівниця цього підприємства і зробила відповідну заяву у міліцію).

Постраждали банкомати двох банків. Банкомати були розміщені поруч, на розі центральної вулиці Соборної та Пушкіна (на останній, на відстані 100 метрів, знаходиться міський відділ внутрішніх справ).

За даними правоохоронців, це вже другий випадок пограбування банкоматів на Рівненщині. Кілька тижнів тому подібне сталося у Дубні, де злочинці викрали від 30 до 40 тисяч гривень.

Працівники міліції поки що утримуються від коментарів з цього приводу, посилаючись на необхідність завершення оперативно-розшукових заходів. Вони зауважують, що зловмисники знали, що ці банкомати не підключені до сигналізації і на той час були заправлені готівкою.