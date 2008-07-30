Хірурги пересадили пацієнтові обидві руки

Команда німецьких хірургів провела першу в країні операцію з подвійної пересадки донорських рук 54-річному пацієнтові, передає Telegraph. В операції, що тривала більше 16 годин, брали участь п`ять груп лікарів загальною чисельністю 30 осіб.

Пацієнт німецьких лікарів втратив руки багато років тому, в результаті нещасного випадку на сільськогосподарських роботах. Донором рук стала 19-річний хлопець, який загинув в автокатастрофі. Операція, підготовка до якої забрала близько п`яти років, відбулася у п`ятницю в мюнхенській клініці Ісар.

Учасники багатогодинної операції були розділені на п`ять груп: по дві групи були зайняті одночасною пересадкою верхніх кінцівок, ще одна займалася вилученням судин донора, пересадка яких мала забезпечити кровопостачання пересаджених кінцівок.

Як пояснив керуючий трансплантацією 65-річний хірург Едгар Бімер, хворого чекає тривалий курс відновлювальної фізіотерапії. Зокрема, за прогнозом фахівця, відчути пальці нових рук він зможе приблизно за два роки.

Лікарі також не виключають можливості відторгнення трансплантатів. Додаткові проблеми створює велика різниця у віці між пацієнтом і донором: поки не відомо, як позначиться на психологічному стані хворого наявність рук 19-річного хлопця.

«Для того, щоб пережити таке, треба мати вкрай стійкою психікою, проте наш пацієнт зроблений з правильного тесту», - заявив доктор Бімер журналістам.

Перша в світі повністю успішна операція з пересадки руки була виконана французьким хірургом Жаном-Мішелем Дюбернаром в Луїсвіллі, штат Кентуккі, в 1999 році. В подальші роки група Дюбернара здійснила близько 30 подібних операцій, зокрема кілька подвійних пересадок рук.

Медпортал.ру