На Рівненщині роботи з ліквідації наслідків стихії завершуються

У Рівненській області роботи з ліквідації наслідків стихії вже в стадії завершення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними прес-служби, станом на 31 липня зусиллями рятувальників МНС та інших аварійно-комунальних служб в усіх постраждалих районах Рівненщини повністю відновлене електропостачання, житловий сектор та присадибні ділянки „звільнені” з „водяної облоги”, а також відремонтовані пошкоджені буревієм покрівлі будинків.

Як повідомляв УНІАН, на Рівненщині в результаті стихії 23-25 липня були знеструмлені 44 населені пункти, підтоплено понад 223 житлових будинки, розмиті два водяних канали.