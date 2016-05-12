"Безсрібники не потрібні": адвокат розповів, як організація Ходорковського пропонувала Савченко 100 тисяч рублів

Про це на своїй сторінці в Twitter написав адвокат Надії Марк Фейгін.

За його словами, до української ув'язненої зверталися з російської громадської організації "Открытая Россия" і хотіли виділити 100 тисяч рублів (близько 39 тисяч гривень) на її підтримку.

"Савченко не пам'ятає від кого, але до неї зверталися якась Яна і РосУзник з приводу якихось грошей. Їм вона їх віддала. Більше ні від "Открытой России", або інших таких же грошей не треба. І лізти з ними до Савченко теж не треба. Таке її прохання до безсрібників", - йдеться в повідомленні.

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Довідка. "Открытая Россия" - російська громадська організація, заснована акціонерами ЮКОС і групою приватних осіб у 2001 році для реалізації благодійних, освітніх та просвітницьких проектів. Голова правління «Відкритої Росії» - Михайло Ходорковський.

Безсрібник - лик святих у Православній церкві, особливо прославилися своєю безкорисливістю.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.