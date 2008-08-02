"Укрзалізниця" сподівається відстояти свої щебеневі кар'єри від міністра

Завдяки наявності щебеневих кар`єрів в єдиному виробничому комплексі залізничного транспорту вдалося оперативно подолати наслідки стихійного лиха в Західній Україні.

Таку думку висловив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, повідомили УНІАН в управлінні із взаємодії зі ЗМІ «Укрзалізниці».

„Доки залізнична інфраструктура має щебеневі заводи і кар`єри в єдиному виробничому комплексі, залізничники завжди зможуть забезпечити оперативне виконання відновлювальних робіт будь-якої складності і утримувати незнижуваний запас матеріалів. Також наявність в залізничному комплексі власних виробничих і ремонтних потужностей дозволяє оперативно реагувати на подібні екстремальні ситуації”, - зазначив М.КОСТЮК, який з самого початку стихійного лиха перебував на місці подій.

Зокрема, для відновлення і зміцнення земляного полотна на пошкоджених ділянках Львівської залізниці вже вивантажено понад 20 тис. куб. м інертних матеріалів, зокрема, понад 4 тис. куб. м щебеня і понад 16 тис. куб. м бутового каменя.

Залізничники відзначають, що щебеневі кар`єри і заводи оперативно і відповідально поставилися до ліквідації наслідків зливи.

Крім того, М.КОСТЮК зазначив, що комерційним кар`єрам залізниці для співпраці не цікаві. „У них немає відповідного матеріалу, тому що це не основний вид їх діяльності – вантажити негабарит і бутове каміння”, - сказав він.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниці» підвідомчі 20 щебеневих кар`єрів, відомство споживає 75% їх продукції.

У квітні міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ доручив підготувати пакет документів для продажу кар`єрів «Укрзалізниці». За даними міністерства, ці підприємства залізничного відомства є збитковими. Зокрема, за результатами діяльності за 2007 рік ДП “Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України” одержало збиток у розмірі 5 млн. 310 тис. грн., зокрема, від діяльності кар’єроуправлінь - 1 млн. 507 тис. грн.