У вівторок прийде похолодання, по всій країні дощитиме

У вівторок, 17 травня, температура повітря в Україні знизиться. За інформацією синоптиків, погоду України надалі визначатимуть атмосферні фронти, пройдуть короткочасні грозові дощі, від невеликих опадів до помірних злив. При грозах очікується місцями град, можливі шквали. Про це повідомляє Opogode.ua.

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Вдень у більшості областей очікується 9-15 градусів тепла.

У західній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, місцями можливі заморозки 0-3 градуси, вдень 10-15 тепла градусів тепла.

У північних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі 5-12 градусів тепла, вдень 9-15 градусів тепла.

У східних областях очікуються дощі з грозами, ввечері сильні зливи. Температура повітря вночі 9-13 градусів тепла, вдень 17-22 градуси тепла. У східній частині буде тепліше, 18-23 градуси вище нуля.

У центральній частині - пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 11-16, у Дніпропетровській області до 19 градусів тепла.

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У південній частині очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 16-19 градусів тепла, на Запоріжжі до 20 тепла.

У Києві 17 травня пройдуть дощі. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 14-16 градусів тепла.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.