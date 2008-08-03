Губернатор Прикарпаття не вважає вирубку лісу причиною повені

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК не вважає причиною повені в області масову вирубку лісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на позачерговій сесії Івано-Франківської облради, відповідаючи на запитання депутатів.

«Повірте, не вирубка лісів призвела до такого паводку, - наголосив він. - Щорічний природний приріст лісів в області складає 2 млн. кубометрів, а рубку лісів проводять в об`ємі 40% або 800 тис. кв. м деревини на рік».

Водночас губернатор визнав, що "правда, є багато питань до того, як рубають ліс і що залишається після рубки». Він повідомив, що облдержадміністрація посилить контроль за веденням лісового господарства і видобутком корисних копалин на території області, зокрема несанкціонованого видобування гравійно-піскової суміші із річок.

Як повідомляв УНІАН, експерти серед причин повені в західних областях називають масове вирубування лісів. Такої ж думки дотримується і міністр МНС Володимир ШАНДРА.