У Росії створили систему для прослуховування мобільних телефонів в офісах

На думку генерального директора InfoWatch Наталія Касперська, читати розшифровки переговорів, записані в офісах, буде машина, а не людина, тому використання системи не призведе до порушення конституційного права громадян на таємницю зв'язку, пише Комерсант. Але, як наголошується, експерти ставлять під сумнів законність навіть експериментального використання подібних розробок.

"Це щось на зразок фемтосоти (обладнання для посилення сигналу стільникового зв'язку - УНІАН), яка повинна встановлюватися на території замовника і підключатися до мережі мобільного оператора, але голосовий трафік, що проходить через неї, будуть перехоплювати, переказувати текст за допомогою систем розпізнавання мови і потім аналізувати за ключовими словами на предмет передачі конфіденційної інформації",— пояснив гендиректор Zecurion Олексій Раєвський.

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Касперська, в свою чергу, підтвердила розробку прототипу даної системи, проте назвати виробника пристрою відмовилася.

"Планується, що апаратний пристрій, встановлений в компанії, буде інтегровано з ядром мережі стільникового оператора, щоб воно стало довіреною базовою станцією оператора стільникового зв'язку. Потім ця базова станція буде перехоплювати голосовий трафік з мобільних телефонів, що знаходяться в зоні її дії",— розповіла Касперська.

"Замовникам буде рекомендовано роботу пристрою в режимі вибіркового контролю виключно корпоративних сім-карт",— підкреслила вона. У цьому випадку дзвінки з інших сім-карт, що належать співробітникам або приходять в офіс компанії клієнтам і партнерам, "будуть відкидатися пристроєм і переадресовуватися на стандартні базові станції мобільних операторів".

Однак, за словами джерела у федеральному стільниковому операторі, "даний пристрій може працювати в мережі будь-якого мобільного оператора і без його відома".

Рішення InfoWatch "не узгоджується зі ст. 23 Конституції РФ, яка гарантує право на недоторканність приватного життя та таємницю телефонних переговорів", вважає Олексій Раєвський з Zecurion. Сама ж Касперська наполягає, що розробка InfoWatch не порушить таємниці телефонних переговорів.

"Негласне прослуховування стільникових телефонів у робочих приміщеннях у всіх випадках є незаконним, оскільки може здійснюватися контроль дзвінків з телефонів, що не є власністю роботодавця",— вважає керуючий партнер консалтингового агентства "Емельянников, Попова і партнери" Михайло Емельянников. Під час вхідних дзвінків має бути попередження про запис і аналіз переговорів для тих абонентів, які не є співробітниками компанії, вказує він.