"Він один у нас такий": на Харківщині директор школи вигнав учня з уроків через стрижку, інцидент дійшов до Ради

Про це повідомляє 057.ua.

"Він схопив мене за шию і повів до вчительської, кабінет, де завуч. Боляче дуже було", - каже учень Ярослав.

Після такого супроводу на шиї у хлопця залишилися синці. На наступний день розбиратися до школи пішов батько. За словами матері Олени Бордунової, директор визнав, що був не правий, вибачився і пообіцяв, що це не повториться.Однак на наступний день, за словами школяра, знову почав до нього чіплятися.

"Я не прихильник таких ось молодіжних екстремальних форм субкультур. Це не зовсім збігається з морально-етичними нормами українського народу. Він один у нас такий, - каже директор школи Олександр Фурцев. - Я запропонував класному керівнику обговорити це на батьківських зборах.Якщо всі батьки скажуть, що не проти, то чому б і ні", - заявив директор.

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Батьки Ярослава звернулися за допомогою до місцевого депутата, інформація про інцидент дійшла не тільки до керівництва області, а і до міністра освіти.

Як повідомляє "Слобідський край", сьогодні у Верховній Раді під час години уряду міністр освіти Лілія Гриневич прокоментувала позицію міністерства.

"Випадок у Харківській обл асті має стати предметом розслідування, за результатами якого така людина не зможе працювати. Ми будемо вирішувати це питання", - сказала міністр.