Держкомстат оприлюднив дані про інфляцію

В Україні в липні до червня 2008 року зафіксована дефляція на рівні 0,5%, в липні ц.р. до липня 2007 року інфляція склала 26,8%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-липень 2008 року (до грудня 2007 року)) зростання споживчих цін склало 14,9%. Індекс споживчих цін за січень-липень 2008 року, порівняно з відповідним періодом 2007 року, збільшився на 26,4%.

За даними Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в липні 2008 року до липня 2007 року зросли на 39% (у січні-липні до січня-липня 2007 року зросли на 40,2%), зокрема, на харчові продукти - на 40,2% (зросли на 41,8%), хліб і хлібопродукти - на 39,1% (33,2%), зокрема на хліб - на 34%, макаронні вироби - на 35,1%, кондитерські вироби з борошна - 28,3%, м`ясо і м`ясопродукти - на 52,9% (40,9%), рибу і рибопродукти - на 22,3% (16,7%), молоко, сири і яйця - зросли на 30,4% (40,2%), зокрема на молоко - на 40%, на сири - на 38%, на яйця - на 5,6%, на олію і жири - на 81,3% (73,9%), зокрема, на масло вершкове - зросли на 33,1%, олію соняшникову – на 93,1%, харчові тваринні жири – в 2,3 раза. Ціни на фрукти в липні ц.р. до липня 2007 року виросли на 70,6% (82,1%). На овочі, включаючи картоплю, ціни зросли на 3% (у січні-липні до січня-липня 2007 року - на 51,3%), зокрема на картоплю - знизилися на 12,6%. На цукор - зросли на 12,8% (15,6%), кондитерські вироби цукристі - на 26,3% (21,5%), безалкогольні напої - 19,3% (16,2%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в липні 2008 року до липня 2007 року подорожчали на 13,8% (12,4%), ціни на одяг і взуття - на 2,8% (2,5%), зокрема ціни на одяг у липні виросли на 2,7%, взуття - на 3%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в липні до липня 2007 року подорожчали на 12,3% (у січні-липні - на 10,5%), зокрема квартплата зросла на 18,9% (14,2%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 17% (14,3%), каналізацію - на 39,3% (22,9%), воду - 35% (21,2%), ціни на електроенергію в липні не змінилися, на природний газ знизилися на 0,6%, на гарячу воду та опалення - зросли на 7,8% (8,8%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в липні до липня 2007 року зросли на 7,2% (5,5%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 9,5% (7,4%), домашній текстиль - на 5,1% (4,2%), побутова техніка - на 3,1% (2,5%).

Вартість послуг охорони здоров`я в липні до липня 2007 року зросла на 19,5% (у січні-липні - на 18,2%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування - на 16,5% (14,6%), амбулаторні послуги подорожчали на 22,4% (21,3%).

Ціни у транспорті в липні до липня 2007 року зросли на 27,6% (у січні-липні - на 23,2%), зокрема на придбання транспортних засобів зросли на 6,4% (5,9%), паливо і масла - на 47% (44,3%), транспортні послуги - на 29,5% (23,1%) (пасажирський залізничний транспорт - на 12,5% (16,2%), пасажирський автодорожний транспорт - на 33,4% (24,9%).

Ціни у сфері зв`язку в липні знизилися на 0,5% (знизилися на 1,1%), ціни на поштові послуги - зросли на 42,8%, вартість телефонних і телефаксних послуг не змінилися.

Ціни у сфері відпочинку і культури в липні зросли на 7,6% (у січні-липні - на 6,5%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася на 3,5% (знизилася на 3%), вартість відпочинку і послуг культури - зросла на 15,4% (12,8%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 10,9% (9,6%).

Ціни у сфері освіти в липні до липня 2007 року зросли на 19,3% (17,9%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчали на 32,6% (26,3%), середня освіта - на 17,8% (17,5%), вартість вищої освіти збільшилася на 15,2% (15,1%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у липні до липня 2007 року зросла на 33,1% (27,4%).

Довідка УНІАН. В Україні в липні 2007 р. до липня 2006 року інфляція склала 13,5%, в січні-липні до аналогічного періоду 2006 року - 11,2%. У липні 2007 р. проти червня 2007 р. інфляція склала 1,4%, у січні-липні 2007 р. (до грудня 2006 року) - 5,6%.

У липні Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році складе 11,7%, зростання ВВП – 5,5%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) склала 16,6%, у 2006 році - 11,6%, у 2005 році - 10,3%.

У липні уряд погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%, індексу цін виробників промпродукції - з 19,2% до 24,6%.