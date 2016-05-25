У Києві на Либідській екскаватором демонтують пам'ятник чекістам (відео)

Про це повідомляє у Facebook сторінка "Голосіїв".

"Прямо зараз демонтують пам'ятник чекістам на Либідській. Для тих, хто не розуміє, чому цей пам'ятник потрібно було прибрати, радимо відвідати Музей радянської окупації, вул. Стельмаха, 6а", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня близько 50 активістів "Правого сектора", громадянського корпусу "Азов" та інших організацій зібралися на Либідській площі, щоб зруйнувати пам'ятник чекістам.

У розмові з поліцейськими командир батальйону ОУН Микола Коханівський заявив, що активісти мають намір "повідбивати чекістам носи" для того, щоб змусити київську владу виконати закон про декомунізацію та офіційно демонтувати радянський пам'ятник. Але того дня це не вдалося.

Довідка УНІАН. Пам'ятник чекістам в Києві був встановлений в 1967 році на Либідській площі (тоді - площі Дзержинського) на честь співробітників ВЧК. Авторами монумента є скульптор Василь Бородай та архітектор Анатолій Ігнащенко.

Пам'ятник виготовлений з червоного граніту. Монумент являє собою прямокутну брилу заввишки 9 м, на якій висічений горельєф із зображенням осіб двох бійців. Знизу на постаменті по периметру розміщено напис великими літерами «Мужнім чекістам, бійцям революції, вірним синам Батьківщини, полеглим у боях за владу Рад, пам'ять і повагу народне».

Майданівці намагалися знести цей пам'ятник ще в лютому 2014 року.