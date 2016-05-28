Савченко прийшла на могили побратимів, які загинули в зоні АТО (фото)

Фотографії опублікувала в Facebook сестра Надії Віра Савченко.

"Прийшли до друзів. І почався дощ... небо плаче. Надя запитала, чи немає у мене відчуття, що вони всі стоять? Будемо Жити!.." - написала Віра.

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Як повідомляв УНІАН, Голосіївський районний суд Києва 18 квітня засудив затриманих на Донбасі Єрофєєва і Александрова до 14 років позбавлення волі кожного.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про їх помилування.

25 травня відбувся обмін Єрофєєва і Александрова на незаконно засуджену в РФ українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко.

У той же день Порошенко Савченко вручив орден "Золота зірка Героя України". Указ про присвоєння їй звання "Герой України" був підписаний 2 березня 2015 року.