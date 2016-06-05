Під час концерту у Харкові Вакарчук присвятив пісню Надії Савченко (фото)

09:08, 05 червня 2016
Суспільство
2612 0

Соліст гурту "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук на концерті у Харкові присвятив пісню народному депутату від "Батьківщини" Надії Савченко.

Океан Эльзы / twitter.com/okeanelzy

Про це ITSector повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Читайте такожУ Дніпрі на "Океан Ельзи" поскаржилися в поліцію

"Надія та Віра Савченко на концерті #ОЕ сьогодні. До речі, Вакарчук присвятив їй пісню на концерті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на концерт "Океану Ельзи" у Харкові прийшли тисячі шанувальників гурту. 

 Раніше УНІАН повідомляв, що відомий український гурт "Океан Ельзи" 17 травня відіграв безкоштовний концерт у Маріуполі Донецької області. Послухати виступ музикантів зібралися близько 30 тисяч глядачів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter