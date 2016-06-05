Під час концерту у Харкові Вакарчук присвятив пісню Надії Савченко (фото)
Соліст гурту "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук на концерті у Харкові присвятив пісню народному депутату від "Батьківщини" Надії Савченко.
Про це ITSector повідомив на своїй сторінці в Twitter.
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"Надія та Віра Савченко на концерті #ОЕ сьогодні. До речі, Вакарчук присвятив їй пісню на концерті", - йдеться у повідомленні.
Надія та Віра Савченко на концерті #ОЕ сьогодні. До речі, Вакарчук присвятив їй пісню на концерті pic.twitter.com/pEiFcTOizZ— IT Sector Харьков (@itsector) June 4, 2016
Зазначається, що на концерт "Океану Ельзи" у Харкові прийшли тисячі шанувальників гурту.
Надія Савченко харків'янам: Дякую, Україно! #Savchenkopic.twitter.com/WmAcq228XO— IT Sector Харьков (@itsector) June 4, 2016
Дякуємо, Харків! Ви сьогодні були неймовірні!#WorldTourOE#безмежpic.twitter.com/4S4EIDRnoC— Океан Ельзи (@okeanelzy) June 4, 2016
Раніше УНІАН повідомляв, що відомий український гурт "Океан Ельзи" 17 травня відіграв безкоштовний концерт у Маріуполі Донецької області. Послухати виступ музикантів зібралися близько 30 тисяч глядачів.