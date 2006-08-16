Офіційно відкриється Сорочинський ярмарок

11-00 - У с.Великі Сорочинці відбудеться офіційне відкриття Національного Сорочинського ярмарку 2006 р. Цього року він триватиме 5 днів. На ярмарку будуть представлені найкращі промислові та сільськогосподарські підприємства, приватні підприємці та народні майстри з України, Грузії, Естонії, країн Європи та Африки. Щоденно з 10-00 на всіх сценах і майданчиках Національного Сорочинського ярмарку 2006 р. виступатимуть кращі фольклорні аматорські та професійні колективи Полтавщини, України та інших країн-учасниць. В цей день програмі, зокрема: аукціон з продажу елітних коней верхової та рисистої порід, пісенний конкурс «Кращий співак ярмарку» , фестиваль фольклорних колективів України та ін. Телефон: (0532) 56-02-93.