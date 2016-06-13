У Мінкульті підрахували українські музеї, що залишилися в окупованому Криму та на Донбасі
15:59, 13 червня 2016Суспільство
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На сьогодні 99 українських музеїв знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
У Мінкульті підрахували українські музеї, які залишилися на окупованих територіях / cultua.info
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури України Василь Рожко.
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«За нашими останніми підрахунками, таких музеїв 99, враховуючи Крим, Севастополь, а також Луганську і Донецьку області ... Більше 1 млн 200 предметів, а за деякими даними навіть до 2 мільйонів опинилися за межею досяжності української влади», - повідомив чиновник.
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