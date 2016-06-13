У Мінкульті підрахували українські музеї, що залишилися в окупованому Криму та на Донбасі

15:59, 13 червня 2016
Суспільство
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На сьогодні 99 українських музеїв знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

cultua.info

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури України Василь Рожко.

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«За нашими останніми підрахунками, таких музеїв 99, враховуючи Крим, Севастополь, а також Луганську і Донецьку області ... Більше 1 млн 200 предметів, а за деякими даними навіть до 2 мільйонів опинилися за межею досяжності української влади», - повідомив чиновник.

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