На Одещині при збройному нападі на житловий будинок застрелили чоловіка

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, наприкінці минулого тижня в районному центрі Кодима кілька озброєних зловмисників скоїли розбійний напад на приватний житловий будинок.

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Вони вимагали видати гроші та матеріальні цінності. За даними джерела, один з синів господаря намагався чинити опір.

«Сили були нерівні... Нападники, яких було троє-четверо, придушили опір, вивели з будинку господаря і вбили пострілом у голову з пістолета - на очах у членів сім'ї, до яких також було застосовано фізичне насильство», - розповів співрозмовник УНІАН.

За його даними, двох зловмисників затримано, згідно з попередніми даними, вони – жителі Придністров'я.

Співрозмовник агентства підкреслив, що останнім часом в Одеській області почастішали випадки розбійних нападів і грабежів, скоєних вихідцями з Придністров'я.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Розпочато розслідування. У прес-службі регіонального главку Нацполіції подію поки не коментують.