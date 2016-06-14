Екс-прокурор США, яка посадила Лазаренка, прибуде в Україну для навчання детективів НАБУ
Екс-прокурор США Марта Берш, яка вела розслідування під час судового процесу над колишнім прем'єром Павлом Лазаренком, прибуде до Києва для підготовки детективів НАБУ.
Про це повідомляється на сайті Transparency international.
"Після плідного і корисного візиту в Україну голови правління Transparency International Хосе Угаса ТІ Україна та Центр протидії корупції спільно з посольством США вирішили запросити пані Берш як американського експерта, яка була залучена в український контекст і знайома з особливостями української корупції", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, помічниця прокурора США розслідувала кримінальну справу проти Лазаренка протягом шести років, домігшись визнання його винним за усіма пунктами звинувачення.
"Цій жінці вдалося те, що не під силу багатьом чоловікам - вона змогла вперше в історії США довести до засудження іноземного чиновника за відмивання грошей, які були здобуті внаслідок зарубіжної корупції", - додали в Тгапѕрагепсу International.
Під час лекції Берш розповість подробиці розслідування справи Лазаренка, а саме про співробітництво з українською стороною, збір доказів, відносин з підсудним, а також дасть свою оцінку феномену ув'язнення колишнього українського прем'єра в США.
Крім того, вона висловить своє бачення протидії корупціонерам-чиновникам в Україні.
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Довідка. Марта Берш - досвідчений юрист, який 12 років працював федеральним прокурором у Прокуратурі Північного округу Каліфорнії. Протягом двох років очолювала відділ з боротьби з організованою злочинністю і протягом року керувала відділом з боротьби з шахрайством в сфері цінних паперів. Після закінчення кар'єри федерального прокурора 7 років була партнером міжнародної юридичної фірми Jones Day, після чого заснувала власну юридичну компанію.