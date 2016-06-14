Про це повідомляється на сайті Transparency international.

"Після плідного і корисного візиту в Україну голови правління Transparency International Хосе Угаса ТІ Україна та Центр протидії корупції спільно з посольством США вирішили запросити пані Берш як американського експерта, яка була залучена в український контекст і знайома з особливостями української корупції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, помічниця прокурора США розслідувала кримінальну справу проти Лазаренка протягом шести років, домігшись визнання його винним за усіма пунктами звинувачення.

"Цій жінці вдалося те, що не під силу багатьом чоловікам - вона змогла вперше в історії США довести до засудження іноземного чиновника за відмивання грошей, які були здобуті внаслідок зарубіжної корупції", - додали в Тгапѕрагепсу International.

Під час лекції Берш розповість подробиці розслідування справи Лазаренка, а саме про співробітництво з українською стороною, збір доказів, відносин з підсудним, а також дасть свою оцінку феномену ув'язнення колишнього українського прем'єра в США.

Крім того, вона висловить своє бачення протидії корупціонерам-чиновникам в Україні.

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Довідка. Марта Берш - досвідчений юрист, який 12 років працював федеральним прокурором у Прокуратурі Північного округу Каліфорнії. Протягом двох років очолювала відділ з боротьби з організованою злочинністю і протягом року керувала відділом з боротьби з шахрайством в сфері цінних паперів. Після закінчення кар'єри федерального прокурора 7 років була партнером міжнародної юридичної фірми Jones Day, після чого заснувала власну юридичну компанію.