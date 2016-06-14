Літак з українцями Гліщинською та Діденком приземлився у Москві - ЗМІ

Російський літак доставив українців Гліщинську та Діденка до Москви, повідомляють "РИА Новости".

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Як повідомлялося раніше, Гліщинська і Діденко були в числі організаторів і активних учасників так званої "Народної ради Бессарабії". Про це писало місцеве видання "Думська".

За словами голови СБУ Віталія Грицака, це було частиною плану дестабілізації, який російські спецслужби почали реалізовувати рік тому.

Директор телекомпанії "Нова хвиля" Гліщинська (Романова) була арештована співробітниками СБУ в квітні минулого року. Півтора місяці тому в СІЗО у неї народився син. Крім того, у неї є ще двоє неповнолітніх дітей.

Діденко — головний редактор сайту "Інфоцентр", що належить сепаратисту Антону Давидченку. Під час арешту Діденка намагався втекти від співробітників СБУ і вистрибнув з 3-го поверху своєї квартири, в результаті чого отримав кілька переломів. При обшуку правоохоронці виявили у нього кокаїн. Суд засудив Діденка до трьох років обмеження волі, зараз справа перебуває в апеляції.

Раніше УНІАН повідомляв, що український літак Ан-26 з незаконно засудженими в РФ громадянами України Юрієм Солошенко і Геннадієм Афанасьєвим вилетів з підмосковного аеропорту "Внуково-2" в Україну, обмін завершений.