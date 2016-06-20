В Ізмаїлі з лікарень виписали дві третини дітей, яких госпіталізували з отруєнням - ДержСЕС
В Ізмаїлі з лікарень вже виписали дві третини дітей, яких госпіталізували з ознаками отруєння.
Про це в ефірі Громадського розповів т.в.о. головного Державного санітарного лікаря України Святослав Протас.
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«Більше 400 випадків захворювання було зареєстровано з початку виявлення спалаху. Дві третини дітей вже виписані з лікарень. За минулу ніч поступило 6 хворих, і протягом дня поступило близько 10 хворих», — сказав Протас.
За його словами, станом на 19 годину 20 червня до лікарень з симптомами отруєння звернулися 411 людей.
Як повідомляв УНІАН, раніше головний санітарний лікар України Святослав Протас заявив, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі став ротавірус у водопровідній воді. За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі відкрито кримінальне провадження.