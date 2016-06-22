День скорботи і пам'яті жертв війни: перші особи поклали квіти до могили Невідомого солдата (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії також взяли участь прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, представники уряду та народні депутати України.

Учасники церемонії пройшли жалобною ходою від площі Слави до могили Невідомого солдата та поклали квіти до пам’ятника, після чого вшанували жертв війни хвилиною мовчання.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, в Україні проходять заходи до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

Пам'ятна дата була встановлена указом президента України від 17 листопада 2000 року.

Вранці 22 червня 1941 року солдати гітлерівської Німеччини без оголошення війни вторглися на територію СРСР. Вторгнення супроводжувалося нанесенням масованих ударів по військових і стратегічних об'єктах, а також населених пунктах.

У перші ж години на захист Батьківщини піднялися тисячі осіб. У кровопролитній війні Україна понесла великі втрати, серед загиблих - понад 5,5 млн мирного населення, 2,5 млн - солдати.