Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

Пам'ятна дата була встановлена указом президента України від 17 листопада 2000 року.

Вранці 22 червня 1941 року солдати гітлерівської Німеччини без оголошення війни вторглися на територію СРСР. Вторгнення супроводжувалося нанесенням масованих ударів по військових і стратегічних об'єктах, а також населених пунктах.

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У кровопролитній війні Україна понесла великі втрати, серед загиблих - понад 5,5 млн мирного населення, 2,5 млн - солдати.

Так, президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь у заходах до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 9:50 президент візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата на площі Слави.