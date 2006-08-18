Ющенко планує відвідати Сорочинський ярмарок

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у IV Всесвітньому форумі українців, який відбудеться в Києві 18-20 серпня.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Також В.ЮЩЕНКО сьогодні у другій половині дня, після закінчення першої частини IV форуму українців, відвідає Сорочинський ярмарок у Полтавській області.

Як повідомляв УНІАН, урочиста церемонія відкриття Всесвітньому форумі українців відбудеться о 10.00 18 серпня у Національному палаці “Україна”.

У роботі форуму візьмуть участь 450 делегатів, 450 гостей, 50 представників т.зв. “четвертої хвилі” еміграції, 80 представників закордонних ЗМІ, 450 учасників фестивалю “Український спів у світі” - всього близько 1900 осіб.