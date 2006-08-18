На Спас в Україні буде гарна погода

19 серпня, коли православні відзначають Яблучний Спас, в Україні без опадів, лише вночі та вранці у західних областях місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 15-20°, на узбережжі морів - до 24, вдень - 27-32°, у південній та східній частині - 31-36°; в Карпатах вночі - 9-14°, вдень - 16-21°.

20-21 серпня мінлива хмарність. У західних областях дощі, грози, 21 серпня в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі; на решті території переважно без опадів, лише в північних та місцями центральних областях 21 серпня короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с.

Температура у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму вночі - 17-22°, вдень - 31-36°; на решті території вночі - 14-19°, вдень - 24-29°, в центральних областях місцями - до 32°, 21 серпня в західних областях - зниження до 20-25°.

22-23 серпня короткочасні дощі (у південній частині та східних областях місцями невеликі), грози. Температура 22 серпня у південній частині та східних областях вночі - 17-22°, вдень - 30-35°, на решті території вночі - 12-18°, вдень - 27-32°, у західних та місцями північних областях - 20-25°. 23 серпня температура знизиться на 2-4°, лише у західних та північних областях істотно не зміниться.

У Києві та області 19 серпня мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 18-20°, вдень - 29-31°; по області вночі - 15-20°, вдень - 27-32°.

20-21 серпня мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вдень 21 серпня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-19°, вдень - 24-29°.

22-23 серпня короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі - 12-17°, вдень - 20-25°.