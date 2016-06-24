Кількість постраждалих від кишкової інфекції в Ізмаїлі та районі досягла 669

Про це у Facebook написав мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

За його даними, станом на 18:00 п'ятниці з початку спалаху кишкової інфекції в лікарні міста і району госпіталізовано 669 осіб (з них - 287 дорослих та 382 дитини). Зараз у стаціонарах перебуває 191 особа (в тому числі 110 дітей і 81 дорослий).

«З нуля годин до 18:00 п'ятниці, 24 червня, до лікарень міста і району госпіталізовано з симптомами кишкової інфекції 43 особи, у тому числі 19 дітей», - зазначив Абрамченко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба ДСНС повідомила, що 16-23 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулися 617 осіб (з них 358 дітей), місцевих мешканців міста Ізмаїл і сіл Ізмаїльського району.

Постраждалі почали надходити до медустанов з 16 червня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало попадання відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.