В лікарнях Ізмаїла досі перебувають 200 постраждалих від кишкової інфекції, 114 із них - діти
В лікарнях м. Ізмаїл станом на ранок 25 червня перебуває 200 осіб, 114 із них - діти.
Про це УНІАН повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За даними відомства, протягом 16-24 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулося 678 осіб, з них 386 - діти місцевих мешканців м.Ізмаїл та с.Броска Ізмаїльського району.
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«Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-епідеміологічних заходів. Попередня причина захворювання – споживання недоброякісної води», - зазначили в ДСНС.
Як повідомляв УНІАН, постраждалі почали надходити до медустанов Ізмаїла з 16 червня.
Станом на 18.00 п'ятниці, 24 червня, з початку спалаху кишкової інфекції в лікарні міста і району госпіталізовано 669 осіб (з них - 287 дорослих та 382 дитини).
У МОЗ поінформували, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало попадання відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.