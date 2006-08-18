Британці хочуть добувати нафту в Україні

Британська компанія Regal Petroleum Corporation Ltd. має намір інвестувати в геологічну розвідку і освоєння нафтових і газових родовищ в західному регіоні України, Донецькій області і на Чорноморському шельфі 250 млн. доларів, повідомляє сайт Vlasi.net.

У повідомленні наголошується, що зокрема, компанія Regal Petroleum і компанія Alberry Limited (Британські Віргінські Острови) і ще одна компанія – стратегічний інвестор підписали договір про наміри, згідно якого за рік буде створено спільне підприємство. Долі в сумісній компанії розділять таким чином: Regal Petroleum – 50%, Alberry – 20%, стратегічний інвестор – 30%. Загальний обсяг інвестицій становить 250 млн. дол.

Згідно з угодою про наміри, Alberry зобов`язується вкласти 50 млн. дол. із коштів, одержаних від зворотного продажу 15% компанії Regal Petroleum; британська компанія у свою чергу має намір інвестувати 125 млн. дол., а третій стратегічний інвестор (за деякими відомостями, крупна нафтова компанія) – 75 млн. дол.

Договір про наміри між трьома компаніями було підписано на початку 2006 року року. Проте судові розгляди щодо законності видачі компанії Regal Petroleum ліцензій на розробку двох газових родовищ в Полтавській області призвели спочатку до затримки в реалізації цього проекту а потім – взагалі поставили його на межу зриву. Проблеми компанії Regal Petroleum в Україні викликали найбільше занепокоєння у стратегічного інвестора, який, згідно з угодою, зобов`язався інвестувати в проект 75 млн. дол.

Також у повідомленні сказано, що доля подальших інвестицій названих компаній в нафтогазову галузь України залежить від того, як буде вирішена суперечка між державою і Regal Petroleum в українських судах.

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія Regal Petroleum неодноразово зверталася до вищого керівництва країни з вимогою втрутитися в конфлікт навколо анулювання одержаних компанією в 2004 році ліцензій на промислову розробку Мехедовсько-Голотовщинського і Свиридовського газоконденсатних родовищ (Полтавська обл.).

Компанія Regal Petroleum Corporation Ltd, що входить до складу акціонерної компанії Regal Petroleum plc., працює в Україні з 1999 року. Компанія здійснювала розвідку і підготовку до експлуатації газоконденсатних свердловин на Свиридовському і Мехедівсько-Голотовщинському газоконденсатних родовищах. При цьому інвестиції Regal Petroleum склали більше 130 млн. грн.

У липні 2004 року Regal Petroleum Corporation Ltd одержала ліцензії на користування надрами Свиридовського і Мехедівсько-Голотовщинського газоконденсатних родовищ. На даний час компанія здійснює видобування газу і газоконденсату з чотирьох свердловин, що відповідає ліцензійним умовам.

Акціонерами Regal Petroleum plc є такі компанії, як Henderson Global Investors, Merrill Lynch Investment Managers, Lansdowne Partners, Morgan Stanley (MM), F&C Asset Management plc, Fidelity.