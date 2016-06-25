Число постраждалих у результаті отруєння в Ізмаїлі зростає: за допомогою звернулися майже 700 осіб

Про це у Facebook повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

За його словами, станом на 8.00 суботи в стаціонарах перебувають 211 осіб (у тому числі - 120 дітей).

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, протягом 16-24 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулися 678 осіб, із них 386 - діти.

Постраждалі почали надходити до медустанов Ізмаїла з 16 червня.

У МОЗ поінформували, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало попадання відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.