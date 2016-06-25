ГПУ заявляє, що НАБУ відмовилося розглядати "квартирне питання" Каська, справу передано до Нацполіції

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Вона наводить слова Луценка про те, що спочатку справу Каська передали в Національне антикорупційне бюро, але там її відмовилися розслідувати.

«Справи по Шабуніну і Сакварелідзе - закриті. Справа по Каську була передана в НАБУ. На жаль, НАБУ відмовилося її розслідувати. Вимушений був передати її в Нацполіцію. Оголошувати про це суспільству як загальнонаціональний подвиг не вважаю за потрібне», - цитує Луценка Сарган.

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.

За даними ЗМІ, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську невідомі зачитали підозру у вчиненні злочину.

У ГПУ наголосили, що Каську повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

За даними відомства, Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим завдав шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому в ГПУ підкреслили, що Касько порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов і були наділені правом на отримання житла в першу чергу.