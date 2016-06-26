У Перемишлі група молодиків перешкоджала заходам із вшанування пам’яті січових стрільців - ЗМІ

Як передає Польське радіо, близько 20 осіб намагалися перешкодити процесії греко-католиків і православних, які після панахиди за українськими героями йшли з собору на місцевий військовий цвинтар.

Поліція запевнила, що не було необхідності застосовувати силу. Учасників процесії відділили від осіб, які намагалися перешкодити їм.

Повідомлялося, що порушники порядку не ідентифікуються з жодною організацією.

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Речниця поліції, підкомісар Богуслава Себастіанка заявила, що мотиви дій нападників встановлюються, якщо виявиться, що було порушено закон, їм висунуть підозри.

За словами голови Об’єднання українців у Польщі Петра Тими, який був присутній на події, серед нападників були особи у футболках організації «Всепольська молодь». Вони вигукували образливі гасла на адресу учасників заходу.

«Урочисті заходи, присвячені нашим героям, січовим стрільцям, сягають 20-х років минулого століття, з перервою в період Польської Народної Республіки. Ніколи, однак, вони не викликали протестів. Лише тепер деякі організації, цинічно використовуючи факт, що на цьому цвинтарі є могили членів УПА, намагаються викликати польсько-український конфлікт», – зазначив Тима.

Інший очевидець, анонімний журналіст, заявив про сутички під час заходу. За його словами, нападники почали штовханину з кількома учасниками процесії; одного з них, чоловіка віком 60 років, побили й розірвали йому сорочку. За словами свідка, серед нападників були місцеві хулігани, так звані псевдовболівальники, та особи, які ідентифікуються із середовищем націоналістів. У них були транспаранти: «Бандерівці та їхні прихильники – геть з Польщі» і такі, що стосувалися Волинської трагедії.