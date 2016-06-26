Центром Києва пронесли найбільший у світі кримськотатарський прапор (фотогалерея)

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Організатори акції кажуть, що прапор, який вони пронесли, є найбільшим у світі. Полотнище 6 метрів в довжину і 39 в ширину, зшите з 40 дрібних прапорів, привезли з Туреччини спеціально до свята.

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«Цей великий прапор привезли з Туреччини, з Анкари. Ініціатива належала представникам нашої кримськотатарської діаспори. Вони пошили даний прапор, надіслали його. Крім того, її представники є тут. Вони приїхали в Київ», – розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

На чолі колони йшов лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

«Кримськотатарський прапор – це зараз символ опору окупації, причому не тільки для кримських татар, але і для всіх національностей, які борються за звільнення Криму. Одночасно він зараз є символом консолідації українського народу з кримськотатарською спільнотою в боротьбі за визволення Криму», – зазначив Мустафа Джемілєв.

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До акції також приєдналися голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, кримчанин і колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар. Серед учасників ходи були кримські татари, які приїхали з Криму, а також із Львова, Анкари, Стамбула.

На Майдані Незалежності хода переросла в мітинг з концертом, який розпочався з виконання гімну України і кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, на Майдані Незалежності в Києві в рамках кампанії LetMyPeopleGo відбулася акція на підтримку 14 кримськотатарських політв'язнів, звинувачуваних окупаційною владою в тероризмі. Всього в акції взяли участь понад 100 осіб. Організатори тримали плакати з написами: «Свободу політичним в'язням Кремля!» і «Бути кримським мусульманином – це не злочин».