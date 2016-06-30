Запобіжний захід головному санлікарю України Протасу можуть обрати вже завтра - НАБУ
16:35, 30 червня 2016Суспільство
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Запобіжний захід затриманому головному санітарному лікарю України Святославу Протасу спробують обрати вже завтра.
Запобіжний захід Протасу спробують обрати вже в п'ятницю / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
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«Завтра спробуємо обрати, адже завтра п'ятниця», - сказав він.
Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що головний санітарний лікар України Святослав Протас і начальник департаменту Санітарної служби України Олександр Чепурний затримані, також допитуються 19 обласних головних санітарних лікарів.
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