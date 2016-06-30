Запобіжний захід головному санлікарю України Протасу можуть обрати вже завтра - НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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«Завтра спробуємо обрати, адже завтра п'ятниця», - сказав він.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що головний санітарний лікар України Святослав Протас і начальник департаменту Санітарної служби України Олександр Чепурний затримані, також допитуються 19 обласних головних санітарних лікарів.