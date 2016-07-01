Гори сміття і повна безвідповідальність: окупанти Криму визнали зрив курортного сезону-2016

Про це він заявив на виїзному засіданні "комітету з питань санаторно-курортного комплексу та туризму", на якому назвали стан кримських пляжів незадовільним, пише "Крим.Реалії".

"Міністру" необхідно підготувати список глав муніципалітетів, які зірвали підготовку до курортного сезону, для прийняття відповідних кадрових рішень. Термін для наведення порядку на пляжах - два тижні. Відпочиваючі та туристи повинні запам'ятати чистий доглянутий Крим, а не гори сміття на прибережних територіях", - заявив він.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».