Омельченко контролюватиме Черновецького

Колишній міський голова Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО піддав різкій критиці діяльність Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді голови столичної міськдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, 19 серпня в інтерв`ю журналістам О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав: "Ми контролюватимемо владу. Це наше право, тому що ми - кияни".

Екс-мер, зокрема, зазначив, що столична мерія до 15-річчя Незалежності України планувала відкрити Центр кардіології і другий вихід зі станції метро "Дарниця", проте цього не було зроблено.

Окремо критикував О.ОМЕЛЬЧЕНКО підвищення столичними властями ціни на хліб. Зокрема, екс-мер нагадав, що за станом на 1 серпня у підприємства "Київмлин" був запас зерна, закуплений за старими цінами, в об’ємі 43 тисячі тонн, чого повинно було вистачити до жовтня.

У зв`язку з цим О.ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що ціна на хліб в Києві могла бути підвищена тільки з 1 листопада і максимум до 12%. “Не було підстав для підвищення на 37%", - підкреслив він.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО також нагадав, що свого часу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикували його команду за будівництво багатоповерхового житлового будинку по вулиці Грушевського, 9-а. "Я хочу запитати сьогодні і владу президента, і владу міста: чому сьогодні поряд будується другий будинок внизу - вже 4-й поверх?", - сказав екс-мер.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО не залишив без уваги і дії нової столичної влади стосовно муніципального банку "Хрещатик", де був повністю змінено склад наглядової ради. На думку О.ОМЕЛЬЧЕНКА, все це спрямовано на те, щоб перетворити банк "Хрещатик" у філію "Правексбанку" (почесним президентом даної фінансової установи є Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - УНІАН).

Коментуючи окремі вислови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, екс-мер заявив: "Я не лікар, але там явна патологія. І якщо лікарі не вміють або не хочуть, то ми з вами мусимо контролювати, робити аналіз висловлювань, поведінки, емоцій, давати оцінку фізичному, розумовому і моральному стану".

Кажучи про проведення нинішнім мером Києва так званих "відкритих прийомів громадян" біля будівлі мерії, О.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив: "Тримати людей на спеці, в натовпі - це образа, неповага і нахабство пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди".

"І чим закінчилися прийоми на Хрещатику?" - резюмував екс-мер, адресуючи запитання своєму наступнику.