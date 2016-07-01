Голова Луганщини поскаржився на виплати несправжнім переселенцям: "пенсійний туризм" приносить "великі" гроші

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"29 співробітників соцслужби, які у нас є, повинні протягом дуже короткого часу перевірити 100 тис. переселенців. Це нереально. І як варіант, як губернатор, як громадянин України, я вважаю, що ми повинні знайти інше рішення. Що стосується пенсійних виплат, ми повинні їх залишити, а що стосується виплат переселенцям, тільки одним чином, якщо на цій території не живеш, то ти не переселенець, щоб прибрати цей пенсійний туризм. На цьому заробляється величезна кількість грошей, ми ще поспілкуємося на цю тему, я покажу і розкажу, наскільки серйозно розбалансований ринок, і хто в цьому зацікавлений", - сказав Гарбуз.

Як повідомлялося, раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко зазначив, що правоохоронці порушили понад 40 кримінальних справ щодо підозрюваних в організації соцвиплат несправжнім переселенцям. За його словами, серед підозрюваних є працівники Державної міграційної служби України та управлінь соціального захисту населення.

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Нагадаємо, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, станом на 13 червня 2016 року налічується 1 млн 783 тис. 900 переселенців, або 1 млн 444 тис. 165 сімей з Донбасу та Криму.

Зазначалося, що Україна за два роки конфлікту виплатила понад 57 млрд грн вимушеним переселенцям з Донбасу.