Гроші з землі: на Харківщині бізнесмени вкрали артезіанської води на 4 мільйона

У Харківській області прокуратура через суд домоглася відшкодування понад 4 мільйона гривень за самовільне користування підземними водами, Depo.ua з посиланням заяву начальника відділу прокуратури Харківської області Тамари Кошель.

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"ТОВ протягом майже двох років незаконно здійснило забір 82 тисяч метрів кубічних підземних вод з артезіанської свердловини на виробничі потреби", - йдеться в повідомленні.

"Сільгоспвиробник порушив чинне законодавство. Зокрема, користувався підземними водами, не маючи на це необхідного дозволу. Загальна сума збитків склала 4 мільйона 59 тисяч гривень", - пояснила Кошель.

Господарський суд області задовольнив позов прокурора щодо стягнення з сільськогосподарського товариства зазначених збитків.