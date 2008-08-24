В Одесі відбувся святковий парад військ з нагоди Дня Незалежності

Сьогодні о 10.00 відбувся святковий парад військ і бойової техніки з нагоди Дня Незалежності не лише на столичному Хрещатику, а й на центральному майдані Одеси - Куликовому полі.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистим маршем по бруківці майдану пройшли перед керівництвом регіону та командуванням Південного оперативного командування Збройних Сил України, десятками тисяч одеситів і гостей міста воїни кращих військових з’єднань Південного оперативного командування, 5-го Повітряного корпусу, Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внутрішніх військ МВС України та інші.

У святковому параді, який прийняв командувач військами Південного оперативного командування ЗСУ генерал-лейтенант Петро ЛИТВИН, взяли участь понад півтори тисячі військовослужбовців і 46 одиниць бойової техніки: реактивні системи залпового вогню “Град”, зенітно-ракетні комплекси “Оса”, танки, самохідні артилерійські установки, бронетранспортери тощо.

Багато зразків сучасної військової техніки та озброєння ще з 21 серпня було виставлено для огляду на Куликовому полі та військовому аеродромі Шкільний, що на південній околиці обласного центра. На причалах Практичної гавані Одеси мешканці та гості міста змогли відвідати військові кораблі та бронекатери Західної військово-морської бази. Неподалік оглядових майданчиків з бойовою технікою функціонували також чотири польові кухні – було організоване частування солдатською кашею мешканців і гостей Одеси.

З нагоди Дня Незалежності о 22.00 пролунають гарматні залпи з вогневої позиції у парку Перемоги.