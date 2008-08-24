Кафе в центрі Києва підпалили двоє з постраждалих

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі в кафе “Блинофф”, що знаходиться в центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка, був підпал.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент стався 23 серпня близько першої години ночі. Внаслідок пожежі загинуло чотири відвідувача кафе, ще п’ятеро осіб отримали опіки.

Встановлено, що двоє чоловіків облили легкозаймистою рідиною вхід до ресторану і підпалили її. Вогнем пошкоджено близько 100 кв. метрів приміщення.

За інформацією ДЗГ, вжитими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що злочин скоїли двоє киян, які також отримали опіки тіла під час підпалу. Мотиви скоєного з’ясовуються.