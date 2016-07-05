У Сєвєродонецьку невідомі побили голову окружної виборчої комісії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Луганській області, 4 липня о 21:30 до чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що біля під'їзду будинку №43 по проспекту Гвардійському в м. Сєвєродонецьк лежить людина.

Співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що о 21:20 біля будинку двоє невідомих завдали тілесних ушкоджень голові окружної виборчої комісії по одномандатному виборчому округу №114.

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Постраждалий із діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, рвані рани нижньої повіки правого ока, руйнування правого очного яблука, численні підшкірні гематоми голови й правого передпліччя, госпіталізований до реанімаційного відділення центральної міської лікарні.

Цей факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальний злочин.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня проміжні вибори народних депутатів відбудуться в 7 одномандатних виборчих округах, зокрема №114 у Луганській області.

19 травня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Юрія Гарбуза, обраного по одномандатному виборчому округу №114 у Луганській області, у зв'язку з поданою ним заявою. 29 квітня Гарбуз був призначений головою Луганської обласної державної адміністрації.