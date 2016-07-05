Справу обвинуваченого в передачі хабаря полковника Нацгвардії передали до суду

Про це повідомляє прес-служба заступника генпрокурора - голоного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Як повідомлялося, в квітні цього року офіцерами військової прокуратури Запорізького гарнізону спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області та підрозділом військової контррозвідки полковника Національної гвардії України затримано «на гарячому» під час передачі хабаря у сумі 130 тисяч гривень військовому прокурору одного з гарнізонів Південного регіону України.

За таку «винагороду» хабародавець намагався домогтися закриття кримінального провадження, відкритого військовою прокуратурою за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за системне розкрадання службовими особами Нацгвардії грошових коштів, призначених для забезпечення соціально-побутових потреб військовослужбовців у зоні проведення АТО.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які в повному обсязі доводять вину обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Державне обвинувачення в суді підтримуватимете військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України.