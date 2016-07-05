Справу обвинуваченого в передачі хабаря полковника Нацгвардії передали до суду
Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника Центрального територіального управління Національної гвардії.
Про це повідомляє прес-служба заступника генпрокурора - голоного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Як повідомлялося, в квітні цього року офіцерами військової прокуратури Запорізького гарнізону спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області та підрозділом військової контррозвідки полковника Національної гвардії України затримано «на гарячому» під час передачі хабаря у сумі 130 тисяч гривень військовому прокурору одного з гарнізонів Південного регіону України.
За таку «винагороду» хабародавець намагався домогтися закриття кримінального провадження, відкритого військовою прокуратурою за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за системне розкрадання службовими особами Нацгвардії грошових коштів, призначених для забезпечення соціально-побутових потреб військовослужбовців у зоні проведення АТО.
Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які в повному обсязі доводять вину обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.
Державне обвинувачення в суді підтримуватимете військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України.