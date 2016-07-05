ЗМІ показали, як живе чиновник "Укрзалізниці" - учасник резонансної ДТП під Києвом (фото)

Фотографії будинку передали боярські активісти, передає LB.ua.

Ділянка обнесена високими парканом, з-за якого видніються обриси великої будівлі. Координати ділянки - 50° 19' 32.4" North, 30° 13' 39.9" East (:50.325680, 30.227737).

Розташований будинок за адресою: с. Забір'я, вул. Лісова, 29. За словами активістів, таблички з номером на будинку немає, але він розташований між 27 і 31 номерами. Згідно з даними Реєстру прав на нерухоме майно, право власності на ділянку і будинок площею 317, 3 м. кв. належить доньці Івана Федорка Юлії Матяш (Федорко) 1991 року народження.

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Крім того, Юлія Федорко є співзасновницею компанії "Риф-транс ЛТД", яка займається вантажними перевезеннями. Вельми цікавий факт, враховуючи, що до вчорашнього дня її батько працював директором з вантажних перевезень і логістики в "Укрзалізниці". До статутного фонду компанії дівчина внесла 5 млн гривень у віці 19 років. У власності Юлії також перебуває автомобіль Audi A4 2016 року випуску, вартістю понад 50 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 липня народний депутат фракції «Народний фронт», радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook написав, що напередодні на дорозі на Боярку Київської області в машину відомого журналіста Левіна, в якій він їхав разом з дружиною і трьома малолітніми дітьми, в'їхав п'яний водій Audi Q7, внаслідок чого дружину журналіста і одного з його малолітніх синів доставлено до лікарні з численними травмами.

П'яним водієм виявився начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" Іван Федорко. Міністр інфраструктури доручив голові правління публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцеху Бальчуну звільнити Федорка від займаної посади.

Потім "Укрзалізниця" повідомила про звільнення Федорка і висловила співчуття постраждалим у ДТП та висловила надію на об'єктивне розслідування даного інциденту правоохоронними органами.

За даними ЗМІ, наразі Федорко перебуває в лікарні "Укрзалізниці" після ДТП і втечі від лікарів, які намагалися зробити тест на вміст алкоголю в його крові.

Геращенко додав, що до його палати приставлено охорону, аби не втік, зараз готуються документи до суду на вибір запобіжного заходу.