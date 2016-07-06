Шеф-редактора "Радио Вести" звільнили після звинувачень у сепаратизмі та насмішках над смертями військових

Про це йдеться в повідомленні, що з'явилося на сторінці радіо у Facebook.

"У зв'язку із зверненням колективу "Радио Вести" до керівництва медіа-холдингу "Вести Украина" з листом, в якому акцентувалася увага на репутаційні ризики, викликані публічними висловлюваннями Ірини Гаврилової на особистій сторінці в соціальній мережі, прийнято рішення припинити з нею співпрацю. "Радио Вести" підкреслює, що думка окремих журналістів і співробітників може не збігатися з думкою редакції", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПісля скандалу з лайкою в прямому ефірі "Подробиці" повідомили про звільнення Столярової

Нагадаємо, новий шеф-редактор "Радио Вести" Ірина Гаврилова, яка була призначена на посаду наприкінці червня, шокувала своїми відвертими сепаратистськими повідомленнями у Facebook. У своїх постах Гаврилова відверто насміхалася із загибелі українських військових на фронті, а також висловлювала негатив щодо України загалом.