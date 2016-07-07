Один з адвокатів у справі Онищенка подасть до суду на НАБУ за "відверту брехню" про нього

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Артем Нікіфоров.

"Тільки що розмовляв з Андрієм Циганковим щодо інформації, що з'явилася, нібито поширеної НАБУ. Буде підготовлено позов про захист честі, гідності та ділової репутації", - написав він.

Циганков в коментарях подякував його за цю публікацію.

На своїй сторінці він заявив, що опублікована НАБУ інформація є "відвертою брехнею", і такими заявами це відомство "порушує право на захист підозрюваних шляхом вчинення стосовно адвоката кримінально караних дій".

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"Адвокат Андрій Циганков, мої колеги по офісу, співробітники і члени моєї команди ніколи не "здійснювали реєстрацію фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності і не супроводжували їх незаконну діяльність, спрямовану на конвертацію в готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ВАТ "Укргазвидобування", - написав він.

Циганков зазначив, що "зі сторони нього і його команди ніколи не здійснювалося безпосереднє управління коштами, отриманими в результаті злочинної діяльності з перепродажу державного газу".

"Я ніколи, "зловживаючи наданими законодавством адвокатськими гарантіями, перераховував з рахунків фіктивних підприємств кошти на свій розрахунковий рахунок". Все це маячня (антикорупційного прокурора) Назара Холодницького", - заявив він.

Адвокат запевнив, що готовий "пройти поліграф та інші процедури з цих питань в присутності пана Холодницкого і (голови НАБУ) Ситника, в присутності своїх колег і близьких, у присутності журналістів, заздалегідь погодивши процедуру і питання з НАБУ, щоб підтвердити їхню брехню і протиправні дії" щодо нього.

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"І тому у мене питання до колишнього по духу адвоката Ситника і пана Холодницького, чи вони готові пройти поліграф і підтвердити, що ніколи і нікому не пропонували викупити частину підозрюваних у справі з правом не перебувати в СІЗО, а бути під домашнім арештом на час слідства, не спілкувалися вони з будь-ким з питань, м'яко кажучи, що виходять за рамки службового спілкування у так званій "справі Онищенка" і не обговорювали свій інтерес у ній з будь-ким прямо або опосередковано", - заявив Циганков.

Адвокат також підтвердив, що знаходиться "в Європі".

Раніше колеги Циганкова заявили, що знайшли в офісі, де детективи НАБУ провели обшуки, сніфер. За словами його самого, метою обшуків було "заволодіння його комп'ютером та адвокатськими досьє".

"Мені, слава Богу в Європі, посилено пропонують повернутися та покаятися, надавши досьє клієнтів і комп'ютер, гарантуючи мою безпеку словом офіцера, але я не побачив серед переговірників поки офіцера", - написав він.

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Нагадаємо, 6 липня НАБУ заявило, що згаданою діяльністю, за даними слідства, "займалися, зокрема, адвокати А. Циганков, О. Копусь і С. Маковський", а на причетність до цього перевіряються і інші особи, в тому числі й адвокати.

На даний момент ця інформація видалена з сайту НАБУ, однак доступна на його сторінці в Facebook.

Раніше НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили, як повідомлялося, організовану злочинну групу, яка завдала шкоди державі в розмірі понад 3 мільярдів гривень у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування". Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, організатором корупційної схеми є депутат Верховної Ради з групи "Воля народу" Олександр Онищенко. 5 липня Рада позбавила його недоторканності, а також дозволила його затримання і арешт. Відомо, що екс-депутат перебуває за межами України, його місцезнаходження встановлюється.