Колеги адвоката Онищенка заявляють, що знайшли засіб прослуховування після обшуків НАБУ (фото)

Про знайдений пристрій повідомив колега Циганкова, адвокат Євген Солодко, інформує "Українська правда".

"Колеги Циганкова вчора після завершення обшуку вирішили ще раз оглянути офіс, підозрюючи, що в офісі можуть бути зайві речі. Пізно ввечері в переговорній кімнаті на одному з томів подарункового видання "Свода законов российской империи" знайшли туш і здивувалися", - сказав він.

Згодом адвокати з'ясували, що це засіб прослуховування.

"Почали розглядати і з'ясувалося, що це спеціальний засіб замаскований під косметику. Зараз підготовлено заяву в СБУ, ми передамо цю річ, нехай Служба розбирається, звідки вона з'явилося", - сказав він.

При цьому Солодко припустив, що це засіб міг з'явитися за місяць до обшуків.

"Ми припускаємо, що така річ з'явилася за місяць до обшуку. Як правило, такі спецзаходи проводяться заздалегідь, тобто зовнішнє спостереження, прослуховування, фіксація кореспонденції передують обшукам або затриманням", - сказав він.

"Це грубе порушення закону, не можна прослуховувати адвоката. Закон це забороняє", - заявив адвокат.

У свою чергу в НАБУ спростовують будь-яку причетність до прослуховування.

"Детективи Бюро діють виключно в рамках чинного законодавства. Жодних прослуховуючих пристроїв при проведенні обшуків або після них не "кидали", - заявили в НАБУ.

Сам Циганков напередодні залишив межі України.

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Як повідомляв УНІАН, Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств з договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

За попередніми даними, внаслідок застосування цієї газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вже підписав відповідну постанову ВР.