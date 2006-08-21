Кабмін підписав меморандум з нафтотрейдерами

Сьогодні Кабінет Міністрів України підписав меморандум про партнерство з підприємствами і компаніями, які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку нафти й нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, від імені уряду меморандум підписав прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, із боку компаній – президент ВАТ «Лукойл» (Росія) Вагіт АЛЕКПЕРОВ, президент ВАТ «Група Альянс» (Росія) Муса БАЖАЄВ, голова правління ЗАТ «Укртатнафта» Сергій ГЛУШКО, генеральний директор ВАТ «Донбаснафтопродукт» Олександр ДЕМ’ЯНЕНКО, співвласник групи компаній «Контініум» Ігор ЄРЕМЕЄВ, член наглядової ради ВАТ «Укрнафта» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, генеральний директор ВАТ «Концерн Галнафтогаз» Юрій КУЧАБСЬКИЙ, генеральний директор ТОВ «Альфа-нафта» Айк ПАМБУХЧЯН, генеральний директор ВАТ «Татнефть» (Росія) Шафагат ТАХАУТДІНОВ, виконавчий директор нафтової компанії «ТНК-ВР» Герман ХАН.

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, головна мета підписання меморандуму - створення «нормального ринку нафти й нафтопродуктів. «Ми робимо наголос, що ми віддаємо перевагу ринковим відносинам… щоб було створено загальні правила гри… результат – стабільність цінової політики», - зазначив прем`єр-міністра.

Згідно з меморандумом, Кабінет Міністрів України зобов`язався створити експертно-аналітичну групу під головуванням віце-прем`єр-міністра з питань ПЕК Андрія КЛЮЄВА у складі представників центральних органів виконавчої влади і компаній, яка розробить механізм створення стабілізаційного резерву нафти й нафтопродуктів, розробить проекти нормативно-правових актів і рішень, а також відпрацює питання щодо системи регулювання імпорту та експорту нафтопродуктів із урахуванням необхідності ресурсного забезпечення попиту і зміни цін на нафту й нафтопродукти.

У свою чергу, згідно з документом, компанії зобов`язалися збільшити обсяги переробки нафти й виробництво нафтопродуктів у обсягах, що повністю забезпечать попит вітчизняних споживачів, нарощування експортних можливостей нафтопереробних підприємств і збільшення частки нафтопродуктів у загальному обсязі експорту, проведення реконструкції й модернізації нафтопереробних підприємств із метою збільшення глибини переробки нафти та виробництва нафтопродуктів відповідно до вимог європейських стандартів тощо.

В документі не вказаний жоден ціновий параметр на нафтопродукти.