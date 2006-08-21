Дивись, що заливаєш у бензобак

Впродовж 7 місяців 2006 року територіальні органи у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України перевірили 20 млн. літрів нафтопродуктів у роздрібній торговій мережі, з яких 2,65 млн. літрів (13,3%) були забраковані і зняті з реалізації. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держспоживстандарту України.

У повідомленні наголошується, що зокрема, із забороненої до продажу кількості нафтопродуктів 49,8% не мали необхідної інформації про товар; майже 36,1% реалізовувалися без документів, які засвідчують якість і безпеку; 14,1% не відповідали вимогам нормативних документів

В цілому, порушення були виявлені на 651 (71%) із 916 перевірених АЗС.

Основними виробничими дефектами, через які бракувалися нафтопродукти, залишається невідповідність вимогам ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови».

Також у багатьох із перевірених АЗС встановлено порушення Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, основними з яких є відпуск замовленої дози нафтопродуктів не повною мірою, відсутність у повному обсязі мірників, відсутність посвідчень про якість, відсутність передбаченої Правилами інформації щодо виробника нафтопродуктів, дати виготовлення, сертифікації нафтопродуктів тощо.

Довідка УНІАН. Ємність ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. У рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту.