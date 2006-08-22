Куніцина Київ не приваблює. Поки що...

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН спростовує чутки про своє підвищення на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідаючи вчора на запитання журналістів під час брифінгу щодо чуток відносно можливого „підвищення на посаді”, С.КУНІЦИН сам запитав: „Куди підвищуватися? Усі місця в державі зайняті”.

За словами С.КУНІЦИНА, якби йому сьогодні запропонували повернутися, зокрема, в кримський уряд, то він відмовився б. „Тому що є цілий ряд об’єктивних, суб’єктивних причин, які мені дозволяють заявити: мені подобається у Севастополі. Не знаю, чи подобаюсь я Севастополю, але мені тут подобається, я скучив по хорошій роботі, ми прийняли програму з розвитку Севастополя, тут “чертовськи” цікаво, і, повірте мені, що у Севастополі можна реалізувати інвестиційні проекти, які за обсягами і масштабами могутніші, ніж в Автономній Республіці Крим”.

Крім того, зазначив голова міськадміністрації, „з урахуванням того, який сьогодні персональний склад парламенту Криму, уряду Криму, з урахуванням того, що там сьогодні відбувається у міжнаціональних відносинах, я жартома усім своїм друзям кажу: я за 6 років і 3 місяці прем’єрства свій кусок чогось нехорошого з’їв. Тому мені хочеться дерзнути у Севастополі. І я не вважаю, що губернатор Севастополя у моєму віці - це якийсь невеликий пост”.

Як стверджує С.КУНІЦИН, Київ його теж не приваблює, „я приріс, прикипів до Криму, і були пропозиції за ці роки: і після першої відставки, і після другої, і у Києві працювати, і на дипломатичній посаді. Не хочу. Принаймні, поки що не хочу”.