Поблизу Ялти горять 15 га лісу

Між селами Оползневе та Кацівелі Ялтинської міськради, на території Оползневського лісництва, триває лісова пожежа на площі близько 15 гектарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі залучено 92 чоловік, 19 одиниць техніки та 1 гелікоптер (від МНС - 60 рятувальників, 10 одиниць техніки і 1 гелікоптер Мі-8).

За даними МНС, жертв, постраждалих та загрози житловим будинкам немає.

Причина пожежі встановлюється. На місці працює опергрупа Головного управління МНС в АР Крим.