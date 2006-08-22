Директор школи стріляв у дітей та їх батьків

11:33, 22 серпня 2006
Суспільство
786

Місцеві правоохоронці відмовчуються

Учора директор Харківської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Сергій БРИЖА стріляв у дітей та їх батьків з газового пістолета.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, директор ДЮСШОР застосував зброю під час конфлікту, що виник у приміщенні міського Палацу спорту, де розміщується також і відомий хокейний Клуб-школа “Дружба-78”.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, як встановила слідчо-оперативна група, що виїхала на місце пригоди, серйозних травм у школярів не виявлено, працівники міліції з’ясовують обставини інциденту.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи, і, ймовірно, це буде кваліфіковано, як хуліганство, сказала керівник ЦГЗ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter