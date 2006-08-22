Директор школи стріляв у дітей та їх батьків

Учора директор Харківської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Сергій БРИЖА стріляв у дітей та їх батьків з газового пістолета.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, директор ДЮСШОР застосував зброю під час конфлікту, що виник у приміщенні міського Палацу спорту, де розміщується також і відомий хокейний Клуб-школа “Дружба-78”.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, як встановила слідчо-оперативна група, що виїхала на місце пригоди, серйозних травм у школярів не виявлено, працівники міліції з’ясовують обставини інциденту.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи, і, ймовірно, це буде кваліфіковано, як хуліганство, сказала керівник ЦГЗ.