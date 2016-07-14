Прикордонники: потік громадян до окупованого Криму впав
18:10, 14 липня 2016Суспільство
2085 1
Прикордонники констатують зниження потоку громадян і транспортних засобів через адміністративну межу з тимчасово окупованою територією АР Крим у 2016 році.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, загалом за 6 місяців 2016 року потік громадян, що прямують через адмінмежу до Криму, впав майже на 8% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. А кількість транспортних засобів взагалі знизилась на 32%.
Читайте такожУкраїна відреагувала на вивезення до Москви картин Айвазовського з окупованого Криму
Крім того, за даними ДПСУ, за два тижні липня 2016 року, у порівнянні з таким же періодом минулого року, кількість громадян, які прямують до Криму, вже знизилась на 38%.
«Загальний аналіз показує тенденцію до зменшення кількості осіб, які їдуть з материкової частини України на півострів», - зазначається в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter